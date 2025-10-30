وزير الاقتصاد الإيراني: نهدف لتنفيذ مشاريع استثمارية بقيمة 100 مليار دولار

وقال مدني زاده، في تصريحات للصحفيين مساء الأربعاء خلال افتتاح خمسة مشاريع مطارات جديدة في جزيرة كيش جنوب إيران، إن جهود الوزارة هذا العام، الذي أُطلق عليه عام «الاستثمار من أجل الإنتاج»، تتركز على جذب رؤوس الأموال لخلق آفاق تنموية جديدة لجميع الإيرانيين في مختلف أنحاء البلاد خلال الأعوام المقبلة.

وأشار الوزير إلى أن السياسات المعلنة من قِبل قائد الثورة بشأن الاقتصاد الموجه نحو البحر، تشكل أساس توجه الحكومة لتنمية المناطق الساحلية الجنوبية، خصوصًا في مكران وتشابهار (جنوب شرق البلاد)، إضافة إلى جزيرة كيش التي تُعد من أبرز المناطق الحرة الإيرانية.

وأضاف مدني زاده أن الحكومة تسعى لتحويل جزيرة كيش إلى أول مركز جوي في إيران، ومن ثم إلى مركز اقتصادي رقمي ونموذج يُحتذى به في تطوير المناطق الحرة.

وأوضح الوزير أن زيارته إلى كيش تهدف أيضًا إلى الاستماع لمطالب المواطنين والناشطين الاقتصاديين والتعرف على التحديات التي تواجههم، مؤكدًا التزام الحكومة بإزالة العقبات أمام تنفيذ المشاريع الاستثمارية.

وأعلن مدني زاده عن افتتاح مشاريع مطارات جديدة في الجزيرة بقيمة 15 تريليون ريال، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع هي ثمرة جهود استمرت لسنوات من قبل مسؤولي المنطقة الحرة في كيش، وبلغت قيمتها الإجمالية 180 تريليون ريال.

