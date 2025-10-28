ايران.. انشاء اكبر سجادة زهور في الشرق الاوسط

تم وضع السجادة الثامنة للزهور في مدينة محلات على العشب الصناعي في حديقة "سلامت"، وتغطي مساحة 1152 مترًا مربعًا، باستخدام أكثر من 500 ألف زهرة، تشمل أنواعًا مختلفة من الأقحوان والورود. وقد صُممت السجادة على الطراز القشقائي وشارك في إعدادها المواطنون.

وسُجلت سجادة الزهور لمدينة محلات في قائمة الأحداث السياحية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 على مستوى المحافظات، وحصلت على شهادة "أكبر سجادة زهور في إيران" من لجنة الأرقام القياسية الوطنية الإيرانية.

وعلى هامش السجادة، تم إنشاء أكثر من 110 أكشاك لعرض منتجات ثقافية وهدايا تذكارية متنوعة من مختلف أنحاء البلاد، كما تُقام كل ليلة احتفالات ثقافية وفنية مختلفة.

وتستقبل سجادة الزهور في محلات الزوار حتى يوم الجمعة المقبل.