الرئيس الإيراني يقترح استحداث عملة إقليمية موحدة

وأكد الرئيس بزشكيان على هامش الاجتماع الرابع لوزراء داخلية منظمة التعاون الاقتصادي(ايكو) وخلال لقاء وزير الداخلية الطاجيكي "رمضان رحيم زادة"، على التضامن والأمن والتنمية الإقليمية المستدامة، وقال: إن شعبي إيران وطاجيكستان يشتركان في ثقافة وعادات وتقاليد مشتركة، ومن الضروري أن تتوسع علاقاتنا الثنائية باستمرار في جميع المجالات.

وفي إشارة إلى أهمية الأمن والاستقرار كبنية أساسية لتطوير التبادلات والتفاعلات، قال الرئيس بزشكيان: يجب علينا تعزيز حماية الحدود ودول المنطقة من خلال تطوير علاقات ودية والتصدي بفعالية للمهربين وأي أعمال تخل بالأمن.

وأضاف أنه يجب أن يكون لدينا إطار عمل محدد لتسهيل وتوسيع التعاون بين رجال الأعمال والنخب وشعوب دول المنطقة في المجالات الثقافية والاقتصادية والعلمية والطبية.

وأشار إلى ضرورة الحفاظ على وحدة وتلاحم دول المنطقة، خاصة الدول الإسلامية، وتعزيزها مع بعضها البعض، مضيفا: على أساس الروابط الدينية والثقافية، يمكن خلق وضع في المنطقة حيث يمكن إقامة الاتصالات بسهولة وإزالة العقبات.

وأوضح أنه من الممكن أيضا وجود عملة مشتركة في المنطقة للمساعدة في التنمية الاقتصادية ولكنه للأسف، يسعى الأجانب إلى عرقلة هذه العلاقات الجيدة، ويؤججون الخلافات بين المسلمين ودول المنطقة بطرق مختلفة؛ فإذا اتحدنا كنا أقوياء، وإلا كنا ضعفاء.

ولفت الرئيس الإيراني وهو يقرأ أبياتا من الشاعرين الإيرانيين الشهيرين الحافظ وسعدي، إلى أن "هذه القصائد متشابكة مع أرواحنا نحن البشر، وخاصة الناطقين بالفارسية. إن شعب طاجيكستان شعب مثقف ويهتم بالأدب والفن، وبالاعتماد على ثقافتنا وتاريخنا المشترك، يمكننا بناء مستقبل مشرق لمواطنينا.

بدوره، شدد وزير الداخلية الطاجيكي خلال اللقاء، أن ضمان الأمن مهم للغاية كأساس لتوسيع العلاقات الاقتصادية، مضيفا أنه يجب على البلدين التعاون بشكل وثيق في مكافحة الإرهاب والتهريب.

وفي إشارة إلى العلاقات الثقافية بين البلدين، قال رحيم زادة: إننا نعتبر طهران وطننا، وينبغي أن تتوسع علاقاتنا في جميع المجالات. كلماتكم جميلة جدا، وشعب طاجيكستان يحبكم كثيرا.

تجدر الأشارة إلى أن فعالیات الاجتماع الرابع لوزراء داخلية منظمة التعاون الاقتصادي (إيكو) بدأت اليوم الثلاثاء، برعاية رئيس الجمهورية "مسعود بزشکیان" بالعاصمة طهران.

