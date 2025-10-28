صادرات الزعفران الإيراني ترتفع 73% خلال النصف الأول من العام الإيراني

أظهرت إحصاءات الجمارك الإيرانية أن صادرات الزعفران تمت في عبوات متنوعة تتراوح بين 10 و30 غرامًا، وبلغت قيمة الصادرات زيادة قدرها 45 مليون دولار مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.

وجاءت الإمارات العربية المتحدة في صدارة مستوردي الزعفران الإيراني بشراء نحو 29.7 طن بقيمة 29 مليون دولار، تلتها إسبانيا بـ 19.6 طن بقيمة 18 مليون دولار، ثم الصين بـ 12.6 طن بقيمة 12.5 مليون دولار، وأفغانستان بـ 10.5 طن بقيمة 10 ملايين دولار.

كما شملت الصادرات دولًا عدة من أوروبا وآسيا وأستراليا، من بينها ألمانيا، هولندا، بلجيكا، سويسرا، الهند، تايوان، الفلبين، هونغ كونغ، تركيا، وعُمان.

وفي المقابل، سجلت صادرات الزعفران خلال النصف الأول من العام الماضي أكثر من 57 طنًا بقيمة نحو 49.5 مليون دولار أمريكي، ما يعكس النمو الكبير في صادرات هذا المنتج الاستراتيجي خلال الفترة الحالية.

