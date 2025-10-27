مباحثات إيرانية–تركمانية لتوسيع التعاون في مجال الكهرباء والطاقة

و في إطار تعزيز التعاون بين إيران وتركمانستان، قام وفدا من قطاع الكهرباء والطاقة بتركمانستان برئاسة، المدير العام لشركة الطاقة الكهربائية الحكومية (Turkmenenergo)، الياسوف، بزيارة طهران بهدف توسيع التعاون الثنائي في مجال الكهرباء والطاقة، وعقد اجتماعا مشتركا مع مسؤولي شركة "توانير" الإيرانية (Tavanir) التابعة لوزارة الطاقة الايرانية والشركة الأم المتخصصة لإدارة توليد ونقل وتوزيع الكهرباء الإيرانية والمسؤولة عن تطوير مرافق التوليد، لبحث مجالات التعاون الجديدة بين البلدين.

وقد عُقد هذا الاجتماع بهدف تطوير التعاون في قطاع الكهرباء بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتركمانستان، بحضور المدير العام لشركة توانير الايرانية، مصطفى رجبي مشهدي، حيث ناقش الطرفان توسيع القدرات المشتركة في مجال إنتاج ونقل الكهرباء، وكذلك إنشاء خطوط اتصال جديدة لزيادة التبادل الكهربائي بين البلدين.

كما تم خلال الاجتماع بحث موضوع عبور الكهرباء التركمانية إلى دول ثالثة عبر شبكة الكهرباء الوطنية الإيرانية، واتُّفق على أن يتم وضع تطوير قدرات العبور الكهربائي عبر شبكة إيران ضمن جدول أعمال الطرفين، في حال تم إنشاء الخطوط الاتصالية الجديدة وإنجازها.

وعلاوة على ذلك، أجرى الطرفان كذلك مفاوضات حول تطوير التعاون في مجال تصدير المعدات والسلع الكهربائية والخدمات الفنية والهندسية.

هذا وأشار المدير العام لشركة توانير الايرانية إلى أن محولات كهربائية إيرانية الصنع عالية الجودة قد تم تصديرها الى تركمانستان العام الماضي، وقد لاقت قبولا واسعا وتمت الموافقة عليها من قبل الجانب التركماني.

ووفقا للاتفاق المبرم، تقرر الاستفادة من قدرات الشركات الإيرانية المؤهلة في مجال تصنيع المعدات الكهربائية والطاقة، واستمرار توسيع صادرات هذه المعدات لتلبية احتياجات السوق التركماني.

endNewsMessage1