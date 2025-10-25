إيران تعلن استعدادها للمساعدة في إنشاء بورصة للسلع في طاجيكستان

وقال رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الإيرانية، حجة الله صيدي، إن التشابه الثقافي واللغوي بين إيران وطاجيكستان يفتح آفاقًا واسعة للتعاون الثنائي، مؤكدًا أن إيران تمتلك تجربة تمتد لنحو ستة عقود في سوق الأوراق المالية، وأكثر من 20 عامًا في إدارة بورصات السلع. وأضاف: "نحن على استعداد لمساعدة طاجيكستان في إطلاق بورصات السلع وتطبيق الأدوات المالية القائمة على السلع، ونقل خبراتنا في هذا المجال".

وأعرب صيدي عن أمله في أن يكون هذا الاجتماع خطوة أولى نحو تعاون أوسع بين البلدين لتطوير أسواق رأس المال وتعزيز العلاقات الاقتصادية.

من جانبه، أكد وزير المالية الطاجيكي فيض الدين قهار زاده أن تطوير التعاون مع مختلف دول العالم يمثل أولوية في السياسة الاقتصادية لبلاده، مشيرًا إلى أن العلاقات الاقتصادية بين طهران ودوشنبه تشهد تعاونًا جيدًا، لكنها بحاجة إلى خطوات عملية لتعميقها أكثر.

وأضاف قهار زاده أن الاقتصاد الطاجيكي شهد نموًا مستقرًا خلال العقد الماضي، داعيًا إلى التعاون مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الإيرانية لتطوير سوق رأس المال في بلاده وإنشاء بورصات متخصصة جديدة.

