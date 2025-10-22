وزير النفط الإيراني يصل الدوحة للمشاركة في الاجتماع الوزاري الـ27 لمنتدى الدول المصدرة للغاز

ويشارك وزير النفط الايراني، محسن باك نجاد، في أعمال الاجتماع الوزاري السابع والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز (GECF)، المقرر عقده في العاصمة القطرية، الدوحة، خلال الفترة من 22 الى 23 تشرين الاول/أكتوبر 2025.

وقد غادر وزير النفط ، طهران، ليل امس متوجها الى الدوحة .

وسيتناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء لمواجهة بعض السياسات العالمية التي تواجه صناعة الغاز وسوقه بتحديات وقيود، إلى جانب مناقشة جملة من الملفات التنظيمية والإدارية ذات الصلة بتسيير شؤون المنتدى وتطوير أدائه المؤسسي.

كما سيُتخذ خلال هذا الاجتماع قرارات بشأن قضايا تنظيمية مهمة، من بينها اختيار الأمين العام القادم للمجلس، وتحديد جدول أعمال القمة الثامنة لرؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء التي ستعقد في موسكو.

هذا وسيُكرس هذا الاجتماع لمناقشة تطورات أسواق الغاز العالمية واستشراف آفاقها على المدى القصير والمتوسط والبعيد، وبحث السبل الكفيلة بضمان استقرارها وتعزيز أمن الإمدادات والتوازن بين العرض والطلب، بما يحقق مصالح الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء.كما

ومن المقرر أن يُعقد اجتماع استثنائي للهيئة التنفيذية للمجلس، اليوم الأربعاء 22 تشرين الاول/ أكتوبر 2025م في قطر، وذلك لبحث جدول أعمال الاجتماع الوزاري والقرارات والبيان الختامي الخاص به.

ويُعدّ الاجتماع الوزاري لمجلس الدول المصدّرة للغاز، وفقا لنظامه الأساسي، أعلى هيئة في المجلس، ويعقد مرة واحدة سنويا، دون احتساب الاجتماعات الاستثنائية.

وقد استضافت دولة قطر هذا الاجتماع سبع مرات حتى الآن، كان آخرها في عام 2016.

endNewsMessage1