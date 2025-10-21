تشغيل خط بحري مباشر لنقل المسافرين بين جابهار ومسقط

و أشار أمين المجلس الأعلى للمناطق الاقتصادية الحرة، إلى تأكيد رئيس الجمهورية خلال زيارته العام الماضي إلى جابهار على إطلاق هذا الخط البحري و قال: "كان أحد المحاور التي ركّز عليها رئيس الجمهورية في تلك الزيارة هو تشغيل خط النقل البحري للركاب بين تشابهار ومسقط ذهابا وإيابا. "

وأضاف أنه قد تم تنفيذ هذا المشروع بفضل متابعة أمانة المجلس الأعلى للمناطق الاقتصادية وبالتعاون مع منظمة منطقة جابهار الحرة، وباستثمار من الجانب العُماني، ويتم حاليا تنفيذ الرحلات البحرية من جابهار إلى مسقط.

ونوّه أمين المجلس الأعلى للمناطق الاقتصادية الحرة بالميزة الاقتصادية لهذا الخط، قائلا: "تكلفة السفر عبر هذا الخط أقل بكثير من تكاليف السفر الجوي من جابهار، ومن المتوقع أن يلقى استقبالا واسعا من السياح. "

واعتبر مسرور تطوير السياحة البحرية من الأولويات الرئيسية لمنظمة منطقة جابهار الحرة، مؤكدا على أن السياحة البحرية تُعدّ من المزايا الاستراتيجية لجابهار، ولهذا الغرض، هناك برامج متنوعة قيد التنفيذ من قبل منظمة المنطقة الحرة.

وأضاف أمين المجلس الأعلى للمناطق الاقتصادية الحرة أن تطوير خطوط الملاحة البحرية بين الجزر الإيرانية مدرج أيضا ضمن خطط المجلس، ويمكن أن يلعب دورا مهما في تعزيز السياحة وتنمية التفاعلات الإقليمية.

endNewsMessage1