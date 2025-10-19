باكستان تعتمد تعليمات جديدة لتوسيع تجارة المقايضة مع إيران

وكتب "مدثر تيبو" اليوم الأحد عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس" : ببالغ السرور، أعلن أن باكستان أصدرت تعليمات تنفيذية جديدة (SRO) لتعزيز تجارة المقايضة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأضاف السفير الباكستاني في طهران : بعد عملية دراسة طويلة وشاملة، تمت معالجة وحل العديد من المخاوف التي أبداها المجتمع التجاري في كل من إيران وباكستان ضمن هذه التعليمات الجديدة؛ معربا عن أمله في أن تساهم هذه التعليمات بشكل كبير في رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين الجارين وتنويعه.

كما دعا هذا الدبلوماسي الباكستاني، رجال الأعمال وأصحاب الصناعات في كلا البلدين للإفادة الكاملة من مزايا هذه التعليمات والمساهمة في توسيع التجارة الثنائية؛ مردفا : أطلب من الغرف التجارية والهيئات التجارية في إيران وباكستان مشاركة هذه التعليمات مع أعضائها لكي يتمكنوا من جني المنافع التجارية المتبادلة.

ويذكر أن وزارة المالية الباكستانية كانت قد وافقت في 2 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، على مشروع القرار المقدم من وزارة التجارة الباكستانية لمراجعة اتفاقية تجارة المقايضة الثنائية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبعد أيام قليلة، وافق مجلس الوزراء الباكستاني، برئاسة رئيس الوزراء شهباز شريف، على قرار لجنة التنسيق الاقتصادي في هذا البلد.

