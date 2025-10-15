توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين بورصة الطاقة الإيرانية وبورصة سانت بطرسبرغ

وشهد الحدث حضور عدد من كبار المسؤولين ومديري شركات الطاقة الكبرى والمؤسسات الاقتصادية الدولية. وقد مثّل بورصة الطاقة الإيرانية مديرها العام، يرافقه وفد من البورصة، حيث شارك في جلسة متخصصة بعنوان: "إنشاء أنظمة وطنية ودولية لمؤشرات أسعار النفط الخام وقطاع الطاقة؛ من غياب الشفافية إلى الاعتماد الموثوق"، والتي نُظمت بالتعاون مع بورصة SPIMEX.

وخلال الجلسة، تم استعراض إمكانات التعاون بين البورصتين لتطوير مؤشر موثوق لأسعار الطاقة، بهدف الحد من تأثير وكالات التسعير الغربية، وزيادة الشفافية وكفاءة الأسواق الإقليمية للطاقة.

وشارك في الجلسة نائب وزير الطاقة الروسي ورئيس بورصة SPIMEX. وأشار محمد نظيفي، المدير العام لبورصة الطاقة الإيرانية، إلى الدور المحوري للبورصة في اكتشاف الأسعار، وتسهيل الوصول إلى الأسواق، وتعزيز كفاءة تداولات الطاقة، مؤكدًا أهمية تعزيز التكامل بين الأسواق الإقليمية في مجالات البيانات وأنظمة التداول.

وبموجب مذكرة التفاهم، اتفق الجانبان على تسهيل وتسريع الإجراءات اللازمة لإجراء تداولات مشتركة في مجال الطاقة، وتسجيل وقبول المشاركين بشكل متبادل في أسواق البورصتين، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية وبحثية مشتركة، وتبادل الخبرات الفنية والتطبيقية، بما يُعزز التعاون الإقليمي في سوق الطاقة.

وأشار محمد نظيفي، خلال مراسم التوقيع، إلى أن توقيع مذكرة التفاهم يُعد خطوة أولى نحو توحيد بورصات الطاقة الإقليمية، بما يمكن أن يسهم بدور فاعل ومؤثر في السوق العالمية للطاقة.

من جانبه، أعرب إيغور أرتيميف، المدير التنفيذي لبورصة SPIMEX، عن تقديره لتعاون بورصة الطاقة الإيرانية، مؤكدًا رغبته في الاستفادة من خبراتها وتقنياتها الحديثة، واصفًا تطوير العلاقات متعددة الأطراف بين بورصات الطاقة بأنه خطوة مهمة نحو إنشاء شبكة عالمية من التعاون المستدام في سوق الطاقة.

