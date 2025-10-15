توقيع 50 عقدًا تجاريا بين شركات محلية واجنبية في معرض "شيراز إكسبو 2025"

ووفقًا للمدير العام لمكتب دعم وتجهيز التجارة التابع لمنظمة تنمية التجارة، فقد زار المعرض حوالي سبعة آلاف شخص، وكان المستثمرون المحليون والأجانب في مقدمة هؤلاء الزوار، الذين جاؤوا للتعرف على أحدث المنتجات والقدرات والإنجازات في محافظة فارس.

وصرح رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة في محافظة فارس أن معرض "شيراز إكسبو" هو الخطوة الأولى في توجه المحافظة نحو تنمية الصادرات غير النفطية، وأعلن: "تتمتع المحافظة حاليًا بحصة جيدة من حجم صادرات البلاد، بمقدار 3 مليارات و200 مليون دولار".

وأشار محمد صادق حميديان إلى مشاركة نحو سبع دول في هذا المعرض، وأعلن عن توقيع أكثر من 50 عقدًا بين شركات محلية وأجنبية، مضيفًا: "كان أحد هذه العقود نقل التكنولوجيا، مما قد يُسهم بشكل كبير في خلق قيمة مضافة".

كما أكد رئيس جهاز القضاء في محافظة فارس على الدعم الجاد للاستثمار، قائلاً: "تنصب جميع جهود جهاز القضاء في المحافظة على ضمان أمن المستثمرين ومنع إغلاق وحدات الإنتاج؛ ويمكن لأي مستثمر ينوي العمل في المحافظة أن يعتبر القضاء داعمًا له".

وأعلن حجة الإسلام صدر الله رجائي عن توقيع اتفاقيات أولية مع دول الخليج الفارسي، واعتبر هذا الحدث فرصة سانحة للتعريف بإمكانيات المحافظة وتقديم حلول دعم أكثر تفصيلًا.

