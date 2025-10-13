مسؤول إيراني: ربط كهربائي ثلاثي يمكن من تبادل 200 ميغاواط بين طهران وموسكو وباكو
أكد مصطفى رجبي مشهدي، المدير التنفيذي لشركة الكهرباء الإيرانية، أن ربط شبكات الكهرباء بين إيران وروسيا وأذربيجان سيمكن من تبادل ما لا يقل عن 200 ميغاواط من الكهرباء. واعتبر هذا الربط خطوة استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة والتكامل الإقليمي في إطار ممر شمال–جنوب الكهربائي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثلاثي، بين إيران وروسيا وأذربيجان، الذي انعقد يوم الاثنين 13 أكتوبر في مدينة باكو، بمشاركة كبار المسؤولين من الدول الثلاث، حيث تم التأكيد على تطوير التعاون في مجال الطاقة وإنشاء ممر كهربائي على طريق الشمال–جنوب عبر ربط الشبكات الوطنية للدول الثلاث.
وشارك في الاجتماع كل من شاهين مصطفىيف نائب رئيس وزراء جمهورية أذربيجان، وألكسي أوفرشوك نائب رئيس وزراء روسيا، والسيدة فرزانه صادق وزيرة الطرق والتنمية الحضرية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ وقد شملت المباحثات التعاون في مجالات النقل والطاقة والجمارك.
وأوضح رجبي مشهدي في كلمته خلال الاجتماع أن "الربط الفني لشبكات الكهرباء بين الدول الثلاث لن يؤدي فقط إلى تعزيز استقرار الشبكة والاستخدام الأمثل للقدرات الإنتاجية، بل سيساهم أيضًا في إنشاء مسار آمن لتبادل الطاقة ضمن إطار ممر شمال–جنوب الكهربائي".
وبحسب الاتفاقات التي تم التوصل إليها في هذا الاجتماع، فقد تم تكليف الفرق الفنية من الدول الثلاث بعقد اجتماعات متخصصة لمناقشة تفاصيل آلية الربط وتبادل الكهرباء، وتقديم التقرير النهائي إلى الجهات المعنية لاتخاذ القرار بهذا الشان.