وزيرة الطرق الايراني: رسم خطة استراتيجية لربط رشت–أستارا وزيادة حجم الترانزيت بين إيران وروسيا وأذربيجان

وفي تصريح ادلت به للصحفيين ، الاثنين ، بعد الاجتماعات الثلاثية والثنائية مع جمهورية أذربيجان وروسيا، اعتبرت الاجتماع الثلاثي بانه كان فعالًا للغاية، وقالت: "كنا ننتظر هذا الاجتماع منذ فترة طويلة، وكانت توافقاته وتأكيداته فعالة".

وصرحت بأن أهم إنجاز لهذا الاجتماع هو وضع خارطة طريق لتحقيق رؤية نقل 15 مليون طن من بضائع الترانزيت بين الدول الثلاث، واضافت: هذه الرؤية قابلة للتحقيق بالتأكيد، ومن خلال هذه الخارطة، سيتم حل المشكلات القائمة.

*خط سكة حديد رشت-أستارا: الحلقة المفقودة في ممر الشمال-الجنوب

وفي إشارة إلى المشروع المحوري لخط سكة حديد رشت-أستارا (شمال ايران)، صرّحت وزير الطرق والتنمية الحضرية: إن ربط رشت بأستارا هو الحلقة المفقودة الأخيرة لاستكمال ممر الشمال-الجنوب الدولي.

وتابعت: سيتم الانتهاء من استملاك الأراضي المتبقية من هذا المشروع بنهاية هذا العام (العام الايراني ينتهي في 20 اذار/مارس 2026)، ونتوقع أن يكون التقدم الفعلي لهذا الخط الحديدي ملحوظًا خلال السنوات الثلاث المقبلة.

*تسهيل الإجراءات الجمركية بين الدول الثلاث

في إشارة إلى حضور ممثلي الجمارك من الدول الثلاث، أشارت صادق إلى أن تسهيل عمليات الترانزيت يُعدّ من القضايا الرئيسية الأخرى في الاجتماع، وقالت: "تم التأكيد على زيادة حركة الشاحنات على جميع الحدود بين إيران وجمهورية أذربيجان وروسيا، سواءً في الاجتماع الثلاثي أو في المحادثات الثنائية".

