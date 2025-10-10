استمرار عملیات التنقیب عن النفط والغاز فی 21 محافظة إیرانیة

وخلال زيارته التفقدية لمراحل الرصد الزلزالي لاستكشاف مكامن النفط والغاز في مدينة جرداول بمحافظة إيلام (غرب البلاد)، أوضح جعفري أنه تم حتى الآن تحديد ما بين 9 إلى 10 مخازن مشتركة للنفط والغاز في هذه المحافظة.

وأشار إلى وجود 29 مجموعة حفر تعمل في المنطقة حالياً، لافتاً إلى ضرورة رفع هذا العدد إلى 50 مجموعة بهدف بدء عمليات الاستخراج في محافظتي إيلام وكرمانشاه خلال العامين المقبلين.

تجدر الإشارة إلى أن إيران تحتل المرتبة الرابعة عالمياً من حيث احتياطي النفط، حيث تملك نحو 160.12 مليار برميل، بعد كل من فنزويلا، والسعودية، وكندا.

كما تمتلك إيران نحو 17.3% من احتياطيات الغاز العالمية، بإجمالي 32.5 مليون متر مكعب من الغاز القابل للاستخراج.

وبحسب الإحصاءات، فإن عدد حقول النفط والغاز في إيران يبلغ 73 حقلاً، منها 36 حقلاً نفطياً و37 حقلاً غازياً.

