رغم العقوبات... إيران ترفع إنتاجها النفطي بـ120 ألف برميل يوميا

وقال باك نجاد في تصريح للتلفزيون الايراني، يوم أمس، أنه خلال العام الماضي، ورغم القيود الكثيرة المفروضة على مبيعات النفط، فقد تمكنا بفضل الله وجهود زملائنا، من تهيئة الظروف لتحقيق أرقام قياسية في بيع وتصدير النفط الخام.

وأضاف وزير النفط أنه على الرغم من أنني عادةً ما أتجنب ذكر الأرقام، إلا أن الزيادة في إنتاج النفط تجاوزت 120 ألف برميل يوميًا، وأقول هذا لإسعاد شعبنا. وليعلموا أن أبناءهم يبذلون قصارى جهدهم في صناعة النفط رغم العقوبات.

وتابع باك نجاد: هناك أمر واحد يجب تذكره بشأن آلية الزناد أو "سناب باك" وتأثيرها على بيع النفط الخام وهو أنه على مدار السنوات الماضية، فُرضت قيود كثيرة على بيع النفط الإيراني، وخاصة منذ يونيو /حزيران من العام الماضي، حيث سُنّ قانون يُسمى قانون السفن، ولكن على الرغم من ذلك، اتخذ زملاؤنا تدابير وتمكنوا عمليًا من الالتفاف عليه وبيع نفطنا بالشكل المطلوب.

ووفقًا لوزير النفط، فانه مع تفعيل آلية الزناد ، لن تُفرض قيود أشد مما شهدناه حتى الآن. بالطبع، قد يكون هناك هامش لاتخاذ التدابير اللازمة في الوقت المناسب، وبالتالي لا داعي للقلق في هذا الصدد.

