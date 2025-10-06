إيران تعلن اكتشاف حقل غاز ضخم باحتياطيات تتجاوز 10 تريليونات قدم مكعب

وقال وزير النفط الإيراني محسن باكنجاد، في تصريح نقلته وكالة «شانا» التابعة لوزارة النفط، إنّ «هذا الاكتشاف تحقق بعد توقف استمر ثماني سنوات في عمليات الاستكشاف في الموقع، حيث أُعيد حفر البئر الثانية ما أدى إلى هذا الإنجاز الكبير».

وأوضح الوزير أنّ الاكتشاف الجديد «يمثل خطوة مهمة في زيادة إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد، وتعويض الاختلالات القائمة في منظومة الطاقة»، مؤكداً أنّ الوزارة ستمنح قريباً عقد تطوير الحقل ليبدأ الإنتاج خلال 40 شهراً.

وأشار باكنجاد إلى أنّ عمليات المسح والتنقيب الأخيرة أدت أيضاً إلى اكتشاف نحو 200 مليون برميل من النفط الخام، لافتاً إلى أنّ تطوير هذه الحقول سيُسهم في رفع قدرات إيران الإنتاجية رغم العقوبات الغربية المفروضة عليها.

وتحتل إيران المرتبة الثانية عالمياً من حيث احتياطيات الغاز الطبيعي، إلا أنها واجهت في السنوات الأخيرة تحديات في تلبية الطلب المحلي خاصة لمحطات توليد الكهرباء، فضلاً عن ضغوط على صادراتها إلى دول الجوار، ومنها العراق.

وتُخطط طهران لتنفيذ مشاريع جديدة في قطاع الطاقة تزيد قيمتها على 3.7 مليار يورو (4.3 مليار دولار) بحلول نهاية العام الجاري، في إطار برنامج حكومي يستهدف توسيع عمليات الإنتاج والمعالجة في مجالي النفط والغاز.

ويأتي هذا الإعلان في ظل استمرار المساعي الغربية الرامية إلى شلّ قطاع النفط والغاز الإيراني، الذي يُعد المصدر الرئيسي للإيرادات الوطنية، حيث فرضت الولايات المتحدة مؤخراً عقوبات جديدة استهدفت شركات وسفناً تُساعد إيران في تصدير نفطها الخام.

