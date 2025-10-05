البرلمان الإيراني يقرّ حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتسهيل المعاملات المالية اليومية وتقليل الأعباء الناجمة عن التضخم المفرط الذي يعاني منه الاقتصاد الإيراني منذ سنوات عدة.

يُذكر أن تطبيق هذا القانون مشروط بموافقة مجلس صيانة الدستور قبل دخوله حيز التنفيذ، حيث ستتم مراجعة المشروع لضمان توافقه مع الدستور الإيراني.

