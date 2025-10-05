البرلمان الإيراني يقرّ حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية
معرف الأخبار : 1696035
صوّت نواب مجلس الشورى الإسلامي في إيران بأغلبية واضحة على مشروع تعديل قانون النقد والبنك المركزي، والذي ينص على حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية. وبموجب القانون الجديد، يتم تحويل كل 10,000 ريال إيراني إلى ريال واحد جديد، مع الإبقاء على اسم "الريال" كعملة رسمية للبلاد.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتسهيل المعاملات المالية اليومية وتقليل الأعباء الناجمة عن التضخم المفرط الذي يعاني منه الاقتصاد الإيراني منذ سنوات عدة.
يُذكر أن تطبيق هذا القانون مشروط بموافقة مجلس صيانة الدستور قبل دخوله حيز التنفيذ، حيث ستتم مراجعة المشروع لضمان توافقه مع الدستور الإيراني.