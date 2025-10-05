إیران والعراق یطلقان سوقا حدودیة مشترکة لتعزیز التجارة

وأشار الرئيس التنفيذي لمنطقة أروند الحرة، مصطفى خانزادي، إلى أن الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والنقل بين إيران والعراق، مؤكداً أن معبر شلمجة سيكون محوراً أساسياً في تنفيذ هذه المشاريع.

من جانبه، شدد المدير العام لمكتب شؤون الحدود وسكان المناطق الحدودية الإيرانية، حسن عباسي، على أهمية السوق الجديدة في دعم الصادرات غير النفطية، وتحفيز الاستثمار، وخلق فرص عمل في المنطقة.

رئيس مجلس محافظة البصرة، محمد كاظم، أكد بدوره على تطوير معبر شلمجة وحل المعوقات أمام تبادل السلع، مشيراً إلى أن مشاريع منطقة أروند الحرة تشكل حافزاً أساسياً لتعزيز التعاون الاقتصادي بين بغداد وطهران، ومؤكداً أهمية خط السكك الحديدية بين شلمجة والبصرة في تعزيز التجارة الثنائية.

الاتفاقية تشمل أيضاً تحديد قائمة البضائع الممنوعة قبل التبادل، تنسيق ساعات العمل، تمركز شركة تأمين متخصصة، ودعم النقل الدولي للتاكسي بين البصرة ومنطقة أروند الحرة، في إطار تعزيز التجارة الحدودية المستدامة بين البلدين.

