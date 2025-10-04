تحول جديد في سوق النفط الإيراني.. الهند تستجيب لآلية "سناب باك"

وقال سباهفند، عضو لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني، إن الهند طلبت شراء النفط من إيران بعد علمها بتفعيل آلية "سناب باك". ورغم عدم وضوح القيمة الدقيقة لهذا العرض، تشير التقديرات إلى أنه قد يصل إلى حوالي 10 ملايين برميل سنويًا.

وقبل أسبوع، أظهرت إحصاءات رسمية صادرة عن وزارة التجارة والصناعة الهندية أن نيودلهي استوردت شحنة نفط خام من إيران بقيمة 111 مليون دولار.

وخلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، بلغ إجمالي صادرات إيران من النفط الخام ومنتجات البترول إلى الهند 205 ملايين دولار، أي ما يعادل 54% من إجمالي صادرات إيران إلى هذا البلد.

وتأتي طلبات الهند في وقت صرح فيه وزير الطاقة الأمريكي في أبريل الماضي قائلاً: "بإمكاننا وقف صادرات النفط الإيرانية". كما وعد وزير الخزانة الأمريكي في فبراير بزيادة صادرات النفط الإيرانية إلى 100 ألف برميل يوميًا.

