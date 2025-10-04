حجم التبادل التجاري بين إيران وكازاخستان سیرتفع إلى ثلاثة مليارات دولار

وقال "محمد خاكي"، اليوم السبت، خلال اجتماع مجلس إدارة غرفة تجارة محافظة لرستان غرب البلاد مع سفير جمهورية كازاخستان لدى إيران "أونتالاب أونالباييف": كازاخستان هي واحدة من البلدان المهمة في آسيا الوسطى، ولها مكانة خاصة في التفاعلات الإقليمية لإيران نظرا لموقعها الجغرافي وقدراتها الاقتصادية.

وأعلن أن حجم التبادل التجاري بين إيران وكازاخستان بلغ 340 مليون دولار العام الماضي، وقال: تم تحديد هدف لزيادة هذا الرقم إلى ثلاثة مليارات دولار، وعلى الرغم من القيود الدولية، فإننا نأمل أن يتحقق هذا الهدف من خلال التخطيط والتنسيق المشترك.

وأضاف "خاكي" أن العلاقات بين إيران وكازاخستان لطالماكانت إيجابية ومستقرة ومتوسعة منذ استقلال کازاخستان عام 1991.

وأشار إلى القدرات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، وتابع: إن إيران بموقعها الجغرافي المتميز تسعى إلى تطوير مناطق الترانزيت واللوجستية كأولوية أولى، وقد تم التأكيد على هذه القضية على أعلى مستوى في البلاد.

وفيما يتعلق بخطط غرفة تجارة محافظة لرستان لتطوير العلاقات مع كازاخستان، قال: سيتم التنسيق اللازم مع الغرفة التجارية المشتركة بين إيران وكازاخستان للاستفادة من قدرات المحافظة التصديرية في مجالات البتروكيماويات والزراعة ومواد البناء في التبادلات الثنائية.

وأعلن "خاكي" إرسال واستقبال وفود تجارية، وإقامة معارض مشتركة، وتوقيع مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة محافظة لرستان والغرفة التجارية المشتركة بين إيران وكازاخستان، مضيفا أن استخدام التعريفات الجمركية التفضيلية من شأنه أن يُسهم في توسيع صادرات البلدين.

