"بلومبرغ": البرلمان الأوروبي يدرس وقف واردات النفط الروسي ومنتجاته بدءا من 2026

وفي وقت سابق، أعلن وزراء مالية مجموعة الدول السبع إنهم "سيتخذون خطوات مشتركة لزيادة الضغط على روسيا من خلال استهداف أولئك الذين يواصلون زيادة مشترياتهم من النفط الروسي ومن يسهلون التحايل على العقوبات".

وأضافوا عقب اجتماع عبر الإنترنت لوزراء المالية، أنهم "اتفقوا على أهمية الإجراءات التجارية، بما في ذلك الرسوم الجمركية وحظر الاستيراد والتصدير، في إطار الجهود المبذولة لاستهداف الإيرادات الروسية على خلفية غزو موسكو لأوكرانيا".

