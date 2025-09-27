النفط فوق الـ70 دولارا للبرمیل لأول مرة منذ 57 یوما

وصعدت العقود الأجلة لخام برنت 71 سنتا أو 1.02 بالمئة إلى 70.13 دولار للبرميل عند التسوية، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74 سنتا أو 1.14 بالمئة إلى 65.72 دولار للبرميل.

وبينما سجلت الأسعار اعلى مستوى منذ أواخر تموز، الا ان الخامين القياسيين يتجهان لتسجيل أكبر فارق ارتفاع لهما منذ منتصف يونيو حزيران.

