النفط فوق الـ70 دولارا للبرمیل لأول مرة منذ 57 یوما
معرف الأخبار : 1692000
ارتفعت أسعار النفط العالمية، اليوم السبت، لاعلى مستوى منذ حوالي 57 يوما، بالرغم من استئناف تصدير نفط كردستان والذي من المفترض ان يتسبب بزيادة المعروض العالمي، الا ان تخفيض صادرات روسيا من الوقود بسبب هجمات أوكرانية على البنى التحتية للطاقة في روسيا، رفع أسعار النفط لتتجاوز الـ70 دولارا.
وصعدت العقود الأجلة لخام برنت 71 سنتا أو 1.02 بالمئة إلى 70.13 دولار للبرميل عند التسوية، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74 سنتا أو 1.14 بالمئة إلى 65.72 دولار للبرميل.
وبينما سجلت الأسعار اعلى مستوى منذ أواخر تموز، الا ان الخامين القياسيين يتجهان لتسجيل أكبر فارق ارتفاع لهما منذ منتصف يونيو حزيران.