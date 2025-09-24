بيت



اقتصاد ٢٤ / ٠٩ / ٢٠٢٥ - ١٣:٤٧:١٤

هل ستؤثر العقوبات الأممیة على تصدیر النفط الإیرانی؟

أعلن وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد، اليوم الأربعاء، أنّ "تطبيق الآلية السريعة لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة لن يضيف قيوداً مرهقة جديدة، على صادرات النفط الإيرانية"، وذلك في ظل مساعي طهران والدول الأوروبية للتوصل إلى اتفاق يمنع إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة هذا الأسبوع.