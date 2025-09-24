هل ستؤثر العقوبات الأممیة على تصدیر النفط الإیرانی؟
أعلن وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد، اليوم الأربعاء، أنّ "تطبيق الآلية السريعة لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة لن يضيف قيوداً مرهقة جديدة، على صادرات النفط الإيرانية"، وذلك في ظل مساعي طهران والدول الأوروبية للتوصل إلى اتفاق يمنع إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة هذا الأسبوع.
وبحسب موقع "شانا" التابع لوزارة النفط الإيرانية، قال الوزير: "واجهنا في السنوات القليلة الماضية قيوداً شديدة للغاية بسبب العقوبات الأميركية التعسفية وأحادية الجانب، لذا فإنّ عقوبات الأمم المتحدة لن تُضيف في الواقع أي شيء جديد إلى هذا الوضع".
وقال وزير النفط الإيراني، على هامش اجتماع مجلس الوزراء: "إن آلية الزناد لن تخلق قيوداً مزعجة جديدة في مجال مبيعات النفط".