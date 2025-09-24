ارتفاع التبادل التجاري بين إيران وروسيا بنسبة 35% منذ تطبيق اتفاقية التجارة الحرة

وأوضح أورشوك أن هذا النمو يُعزى إلى شهرَي مايو ويوليو 2025، مشيرًا إلى أن التبادل التجاري بين البلدين ارتفع بنسبة 11.8٪ في الأشهر السبعة الأولى من العام مقارنة بالفترة نفسها من 2024. وأضاف أن المبادرات القادمة ستُسهم في تعميق اندماج إيران ضمن الفضاء الاقتصادي الأوراسي.

خلال الاجتماع، بحث الجانبان آفاق تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين إيران والاتحاد الأوراسي، وتطوير التعاون في مجالات النقل، اللوجستيات، الصناعة، الطاقة، الزراعة والسياحة. كما تم التطرق إلى مسألة انضمام إيران بصفة مراقب في الاتحاد، وتعزيز ممرات النقل بين البلدين ضمن ممر الشمال–الجنوب.

كما أعلن الطرفان أنه من المقرر عقد أول اجتماع للجنة المشتركة لتفعيل الاتفاقية في الأيام المقبلة، حيث يُتوقع أن يعتمدوا خطة عمل للتعاون التجاري والاقتصادي بين إيران والاتحاد الأوراسي للفترة 2025–2028.

endNewsMessage1