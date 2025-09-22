شركة النفط الوطنية الإيرانية: لا صحة لتكبد خسائر في بيع النفط.. نستخدم أسواقاً متعددة

وفي حديث له، نفى المدير التنفيذي للشركة الوطنية الإيرانية لتكرير وتوزيع المنتجات النفطية،حميد بورد، الادعاءات التي تزعم أن طريقة بيع المنتجات النفطية قد تغيرت وتسببت في خسائر، قائلا: "كما ذكر قائد الثورة الإسلامية، فإننا نواصل ونسعى لتحقيق التنوع والتعدد في عرض المنتجات النفطية في الأسواق المختلفة، لكنني أدحض تماما الادعاء بأن هذه الخطوة أدت إلى خسائر".

ونوّه المدير التنفيذي للشركة الوطنية الإيرانية لتكرير وتوزيع المنتجات النفطية،أن ممثلي الشعب الإيراني في قطاع النفط، يقودون عملية بيع النفط ومنتجاته بالشكل المناسب و بجهود حثيثة ونضال دؤوب.

ورأى بورد انه ليس هناك ضرورة للرد على كل الشائعات، لذلك يتم التركيز على إنجاز العمل الوكل اليهم للحافظ و من خلال جهود مضاعفة على إبقاء المصباح الاقتصادي للبلاد مُضاء.

وفي وقت سابق، كان وزير النفط الايراني، محسن باك نجاد، قد اعلن أمام الصحفيين،أن بيع النفط الإيراني لم يتوقف أبدا، وأنه وإن كان يشهد تقلبات، فإنه مستمر بقوة، ولا توجد هناك أي شحنات نفط غير مباعة على الماء.

