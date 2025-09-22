ارتفاع أسعار النفط مع تصاعد التوترات في أوروبا والشرق الأوسط

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتاً، أو 0.54 في المئئة، لتصل إلى 67.07 دولار للبرميل، بينما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر تشرين الأول 63.02 دولار للبرميل، بارتفاع 34 سنتاً، أو 0.54 في المئئة.

في هذا السياق، لفت الرئيس التنفيذي لمنصة الاستثمار "مومو" في أستراليا ونيوزيلندا، مايكل مكارثي، إلى أنه "ذكّرت التقارير التي صدرت خلال عطلة نهاية الأسبوع حول تهديد روسيا عبر الحدود البولندية المتداولين في الوقت المناسب بالمخاطر المستمرة على أمن الطاقة الأوروبي من الشمال الشرقي".

