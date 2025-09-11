اقتراب الاتفاق النهائي بين طهران وموسكو لنقل الغاز إلى إيران

وأشار جلالي إلى اللقاء الأخير الذي جمع الرئيسين الإيراني والروسي على هامش قمة عقدت في الصين، موضحًا أن المحادثات شملت جميع أبعاد العلاقات الثنائية، لاسيما التعاون في المشاريع الاقتصادية الكبرى.

وأكد أن اللقاء بين الرئيسين أسفر عن تفاهمات هامة ساهمت في تسريع وتيرة العمل، واتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ المشاريع المشتركة على أرض الواقع.

وأوضح السفير الإيراني أن من أبرز الملفات التي تم التوافق حولها، هو ملف نقل الغاز الروسي إلى إيران، مشيرًا إلى أن وفدًا روسيًا رفيع المستوى سيزور طهران الأسبوع المقبل لاستكمال المناقشات والتوصل إلى تفاهم نهائي بشأن هذا التعاون الحيوي.

