وزير الاقتصاد الإيراني: توقيع اتفاقيات استراتيجية قيمة خلال قمة شنغهاي

وقال مدني زاده ان هذه الاتفاقات تغطي مجالات واسعة في التجارة والاستثمار والتمويل.

واضاف وزير الاقتصاد أن هذه الاتفاقات احيلت الى مجموعات عمل تخصصية داخل البلاد لدراسة تفاصيلها، موضحا ان نتائج الزيارة تبعث على الامل بينما اتخذت خطوات مهمة على طريق تعزيز التعاون الاقتصادي.

واكد ان زيارة الرئيس بزشكيان للصين جاءت بهدف تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وتوسيع التعاون الاقليمي كما وفرت فرصا جديدة لتوطيد العلاقات التجارية والاقتصادية لايران مع الدول الاعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون.

وكان رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان قد سافر يوم 31 اب/اغسطس الماضي الى الصين على راس وفد للمشاركة في قمتي منظمة شنغهاي للتعاون وشنغهاي بلس، وذلك بمشاركة قادة ومسؤولين من اكثر من 30 بلدا ومنظمة دولية.