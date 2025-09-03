وزير النفط الإيراني: تفعيل آلية "سناب باك" لن يفرض قيوداً إضافية على مبيعات النفط
مع اقتراب تفعيل آلية "سناب باك" الخاصة بالعقوبات الدولية، أكد وزير النفط الإيراني أن هذا الإجراء لن يُفرَض به أي قيود جديدة على صادرات النفط تتجاوز تلك التي فرضتها الولايات المتحدة سابقًا، مما يعكس ثقتها في تجاوز التحديات الاقتصادية الحالية.
صرّح وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد، اليوم الأربعاء، في تصريحات للصحفيين على هامش اجتماع مجلس الوزراء، أن إعادة تفعيل آلية "سناب باك" الخاصة بفرض العقوبات الدولية لن تؤدي إلى فرض قيود جديدة تتجاوز تلك الأحادية التي فرضتها الولايات المتحدة ووزارة الخزانة الأمريكية على مبيعات النفط الإيراني.
وأكد الوزير أن إيران ستتخذ الإجراءات اللازمة حسب الظروف التي تمر بها البلاد، مشدداً على أن السياسة الحالية في مواجهة العقوبات تستند إلى تقييم دقيق للوضع، ولن تتراجع عن حقوقها في مجال تصدير النفط.