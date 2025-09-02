صادرات إيران غير النفطية تتجاوز 76 مليون طن رغم التراجع في القيمة

كشف رئيس هيئة الجمارك الإيرانية، فرود عسكري، أن حجم التجارة غير النفطية خلال الأشهر الخمسة الماضية بلغ 76 مليوناً و539 ألف طن، بقيمة إجمالية تجاوزت 43 مليار دولار، مسجلاً بذلك تغيرات ملحوظة في مكونات الصادرات والواردات.

وبين أن الصادرات غير النفطية بلغت 61 مليوناً و333 ألف طن بقيمة 20 ملياراً و917 مليون دولار، مسجلة ارتفاعاً طفيفاً في الوزن بنسبة 0.07%، مقابل تراجع في القيمة بنسبة 6%. أما الواردات فبلغت 15 مليوناً و206 آلاف طن بقيمة 23 ملياراً و22 مليون دولار، مع انخفاض في الوزن بنسبة 5.4% والقيمة بنسبة 16.3%.

وأشار عسكري إلى أن صادرات البتروكيماويات بلغت 21 مليوناً و884 ألف طن بقيمة 8.6 مليار دولار، مسجلة تراجعاً في الوزن بنسبة 12% والقيمة بنسبة 13%.

وتضمّنت أبرز السلع المصدرة الغاز الطبيعي، البروبان المسال، القير النفطي، البيوتان المسال، والميثانول، بينما تركزت الواردات على الذهب الخام، الذرة العلفية، زيت دوار الشمس، الأرز، وفول الصويا.

وحول الوجهات الرئيسية للتصدير، أكد أن الصين، العراق، الإمارات، تركيا، أفغانستان، عُمان، وباكستان كانت في الصدارة، فيما جاءت الإمارات، الصين، تركيا، الهند، ألمانيا، روسيا، وهولندا في مقدمة الدول المصدّرة إلى إيران.

