وزير الزراعة الإيراني: التبادل التجاري مع روسيا قد يصل إلى 700 مليون دولار

وقال الوزير في تصريح لوكالة نوفوستي: بعد زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى موسكو ولقائه المثمر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بدأنا مباشرة عقد اجتماعات مع وزيرة الزراعة الروسية أولغا لوت وعدد من البنوك الروسية في إطار اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأوضح أن الاتفاقية تتيح إجراء صفقات بالعملات الوطنية للبلدين، مضيفا: أعتقد أنه بحلول نهاية العام (بحسب التقويم الإيراني الذي ينتهي في 20 مارس 2026) سننجز صفقات بالعملتين الوطنيتين تعادل نحو 600 إلى 700 مليون دولار.

وأشار الوزير إلى أن هذا الرقم أولي، مؤكدا أن هناك إمكانية لارتفاع حجم الصفقات إلى ما يعادل مليار دولار، نظرا لإطلاق عدة مشاريع كبرى يجري العمل عليها بنشاط.

يُذكر أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران وُقّعت في 17 يناير 2025 خلال زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى موسكو، وتهدف إلى توسيع وتعميق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

endNewsMessage1