صادرات النفط الإيراني تحافظ على ثباتها رغم التحديات وتحقق أداءً مميزاً في 2025
شهدت صادرات النفط الإيرانية استقراراً ملحوظاً خلال الأشهر السبعة الأولى من 2025، حيث بلغ متوسط الصادرات 1.63 مليون برميل يومياً، متجاوزة مستويات العام الماضي، في إشارة واضحة إلى قدرة إيران على مواجهة العقوبات والتحديات الدولية بثبات وقوة.
رغم تراجع طفيف في صادرات أغسطس التي سجلت 1.34 مليون برميل يومياً مقارنة مع 1.62 مليون برميل في يوليو، إلا أن الأداء العام يبرز صمود القطاع النفطي الإيراني وتنوع وجهات التصدير، مع استمرار الصين كأبرز الشركاء التجاريين.
يأتي هذا في ظل أعلى مستوى إنتاج نفطي خلال أكثر من سبع سنوات، ما يعكس نجاح إيران في تعزيز إنتاجها النفطي وسط الضغوط الخارجية ومحاولات إعادة تفعيل العقوبات الدولية.
البيانات تؤكد أن النفط الإيراني يواصل لعب دور محوري في الأسواق العالمية، مع مرونة واضحة في التعامل مع التحديات وضمان استمرارية التدفقات النفطية.