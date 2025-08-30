صادرات النفط الإيراني تحافظ على ثباتها رغم التحديات وتحقق أداءً مميزاً في 2025

رغم تراجع طفيف في صادرات أغسطس التي سجلت 1.34 مليون برميل يومياً مقارنة مع 1.62 مليون برميل في يوليو، إلا أن الأداء العام يبرز صمود القطاع النفطي الإيراني وتنوع وجهات التصدير، مع استمرار الصين كأبرز الشركاء التجاريين.

يأتي هذا في ظل أعلى مستوى إنتاج نفطي خلال أكثر من سبع سنوات، ما يعكس نجاح إيران في تعزيز إنتاجها النفطي وسط الضغوط الخارجية ومحاولات إعادة تفعيل العقوبات الدولية.

البيانات تؤكد أن النفط الإيراني يواصل لعب دور محوري في الأسواق العالمية، مع مرونة واضحة في التعامل مع التحديات وضمان استمرارية التدفقات النفطية.

endNewsMessage1