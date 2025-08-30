إيران تسجل صادرات بقيمة 16.5 مليار دولار في أول 4 أشهر من العام الحالي

وأوضح "منتظري" أن إجمالي حجم التجارة غير النفطية الإيرانية، والتي تشمل الصادرات والواردات، بلغ 61 مليوناً و20 ألف طن، بقيمة إجمالية بلغت 34 ملياراً و176 مليون دولار خلال نفس الفترة.

وأضاف "منتظري" أن أبرز خمسة أسواق للصادرات الإيرانية هي الصين التي استحوذت على صادرات بقيمة 4.561 مليار دولار، تلتها العراق بقيمة 2.944 مليار دولار، ثم الإمارات العربية المتحدة بـ2.123 مليار دولار، وتركيا بـ1.667 مليار دولار، وأفغانستان بـ709 ملايين دولار.

