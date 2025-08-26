ايران توقع اتفاقا للتعاون في قطاعي الحديد والصلب مع اوزبكستان

وجرت مراسم توقيع مذكرة التفاهم هذه، اليوم الثلاثاء، باستضافة رابطة الصلب الايرانية وبحضور المستشار التجاري للجمهورية الاسلامية لدى جمهورية اوزبكستان.

الى ذلك، تحدث رئيس رابطة الصلب الايرانية بهرام سبحاني، حيث استعرض الطاقات والامكانيات التي تزخر بها ايران في قطاع الفولاذ (الصلب)؛ مؤكدا على استعداد المصنعين في صناعات الحديد والصلب والشركات الفنية والهندسية ذات الصلة الايرانية لتقديم الدعم الى قطاعي الصناعة والتعدين في دول المنطقة وخاصة جمهورية اوزبكستان.

من جانبها، صرحت رئيسة رابطة التعدين الاوزبكية السيدة "جولبهار تاجي ميرزايوف"، مشيرة الى الطاقات الكامنة في الصناعات المعدنية لدى هذا البلد.

والجدير بالذكر أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين اليوم، تتضمن العديد من المجالات الاقتصادية والصناعية والتدريبية، في سياق تطوير التعاون طويل الأمد لتوريد المواد الخام والمنتجات، وتبادل الخبرات، والمساهمة المشتركة في المشاريع الصناعية، بالإضافة إلى التخطيط وتوسيع التعاون في مجال التدريب المهني لسلسلة الحديد والصلب وتسخير الإمكانيات الأكاديمية ذات الصلة في ايران، والعمل على توسيع التعاون الصناعي وتعزيز الحضور لدى أسواق الصلب الإقليمية والعالمية.

كما ينص هذا الاتفاق على تنظيم فعاليات مشتركة مثل المؤتمرات والمعارض والمنتديات الصناعية لتبادل المعرفة والخبرات ذات الصلة، وتبني دراسات مشتركة في معالجة الكربون وكفاءة الطاقة لدى قطاع المعادن الحديدية، والتعاون في مجال تصدير واستيراد المنتجات والترويج المشترك للمسارات اللوجستية، والتعاون في تقديم وتحليل البيانات الإحصائية، وأبحاث السوق والتقديرات ذات الصلة وسلسلة التوريد.

