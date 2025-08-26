نمو صادرات إیران من المنتجات الزراعیة بنسبة 32% رغم العقوبات

وقال غلام رضا نوري قزلجة، مساء الاثنين، خلال افتتاح مصنع لأعلاف الماشية والدواجن في مدينة رزن التابعة لمحافظة همدان غرب ايران: في ظل ظروف العقوبات ونقص رأس المال، زادت صادرات القطاع الزراعي بنحو 32% في العام السابق مقارنة بالعام السابق له، وانخفضت الواردات بنحو 6%.

وأضاف: انخفض الميزان التجاري للقطاع الزراعي في العام السابق مقارنة بالعام السابق له من سالب 11% إلى سالب 8%.

وقال وزير الجهاد الزراعي: تعني هذه الإحصائية أن هذا القطاع قد نما بمقدار 3 مليارات دولار، وهو رقم كبير وخطوة طويلة نحو تحقيق ميزان تجاري إيجابي في القطاع الزراعي.

وأشار إلى أننا من بين الدول الخمس الأولى في العالم من حيث عدد وحدات الدواجن والأبقار الحلوب، وقال: يجب أن نتجه نحو الإنتاج الاقتصادي بأسعار تكلفة أقل.

وأكد نوري قزلجه على إنشاء وحدات سلسلة القيمة، وأضاف: يجب إضفاء الطابع المؤسسي على ثقافة استهلاك المركزات الجاهزة في جميع مزارع الماشية والألبان، حتى مزارع الماشية التقليدية.

وتابع: في محافظة همدان ومدينة رزن، حيث الزراعة هي الركيزة الأساسية، يجب السعي بجدية أكبر من ذي قبل لبناء مصانع الإنتاج والصناعات التحويلية.

وأكد على تطوير البيوت البلاستيكية، وقال: إن تطوير مدن البيوت البلاستيكية مؤثر للغاية في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير النقد الأجنبي للبلاد.

وأكد وزير الجهاد الزراعي على تعزيز تصدير المنتجات الزراعية، وقال إن صادرات المنتجات الزراعية قد نمت بنسبة 32 في المائة.

