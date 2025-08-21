المصادقة على 595 مشروعا للاستثمار الخارجي باكثر من 20 مليار دولار

واضافت ان هذه المؤسسة ساهمت في تحقيق الاهداف العامة للحكومة من خلال تعزيز العلاقات الدولية والمشاركة الفاعلة في المؤتمرات الدولية بما فيها مؤتمرات بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون والبنك الاسلامي للتنمية وبنك الاستثمارات والبنية التحتية الاسيوي وتوقيع اتفاقات للاستثمارات مع بلدان بما فيها سلطنة عمان واجراء محادثات مع كوبا والامارات العربية المتحدة.

واضافت ان هذه الجهود وبالتنسيق مع الاجهزة الداخلية وايجاد مجموعات عمل تخصصية لاستقطاب راس المال من دول منطقة الخليج الفارسي والمشروعات الوطنية الضخمة بما فيها ممر الشمال – الجنوب، تظهر العزيمة الجادة لتنمية البلاد اقتصاديا.