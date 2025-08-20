وزير النفط الإيراني: ليس لدينا أي نفط على المياه لا يمكننا بيعه

وفي حديثه للصحفيين على هامش اجتماع حكومي اليوم الأربعاء، قال باك نجاد: إن مع افتتاح مشروع مهم لجمع الغاز في جنوبي محافظة إيلام، سيُدر للبلاد إيرادات جديدة تُقدر بنحو 700 مليون دولار سنويا.

وفي إشارة إلى مشروع تجميع الغاز المصاحب الجديد، قال وزير النفط: افتتح هذا المشروع باستثمار قدره 1.6 مليار دولار وبرعاية الرئيس بزشكيان، وهو قادر على تجميع 240 مليون قدم مكعب من الغاز المصاحب يوميا، وهي الغازات التي كانت تحرق سابقا.

وأضاف أنه سيحقق التنفيذ الكامل لهذا المشروع إيرادات جديدة للبلاد تبلغ نحو 700 مليون دولار سنويا.

وأوضح أنه يجري حاليا تنفيذ مشروع مهم آخر، مثل استكمال مشروع MGL-3200 في غربي كارون ومحافظة خوزستان جنوب غرب البلاد.

وتابع قائلا: إن هذه الإجراءات، بالإضافة إلى الحد من التلوث ومنع هدر الموارد، تعد خطوة مهمة نحو زيادة إنتاجية صناعة النفط وتحقيق الأهداف الاقتصادية للبلاد.

