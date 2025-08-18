إيران تسجل رقماً قياسياً في إنتاج الطاقة المتجددة بتجاوز 11,600 ميغاواط

وبحسب خبراء صناعة الكهرباء، فإن زيادة حصة محطات الطاقة المتجددة لا تساعد فقط في خفض استهلاك الوقود الأحفوري وتكاليف الإنتاج، بل ستلعب دوراً مهماً في تقليل الملوثات البيئية واستقرار شبكة الكهرباء.

ويؤكد الخبراء أن تطوير قدرات محطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية إلى جانب الاستغلال الأمثل للسدود والمحطات الكهرومائية، سيقود مستقبل صناعة الكهرباء في ايران نحو تنويع أكبر وأمن طاقوي مستدام.

وقد تحقق هذا الرقم القياسي الجديد في ظل ظروف تصل فيها طلب الكهرباء في فصل الصيف إلى أعلى مستوياته، حيث يمكن لاستخدام المصادر المتجددة تخفيف الضغط عن محطات توليد الطاقة الحرارية والشبكة الكهربائية الوطنية.