التبادل التجاري بين إيران وقطر يرتفع بنسبة 66% خلال أربعة أشهر

وأكد المستشار التجاري الإيراني في الدوحة، عباس عبد الخاني، أن هذا النمو يعكس توفر فرص حقيقية لتوسيع صادرات السلع الإيرانية إلى السوق القطرية، واستخدام قطر كمحطة لعبور المنتجات الإيرانية إلى أسواق إقليمية أخرى.

وأشار إلى أن المحافظات الإيرانية تمتلك إمكانات كبيرة في تصدير المواد الغذائية، والمنتجات الزراعية، ومواد البناء، والمعادن، لافتاً إلى أن قطر، ضمن رؤيتها الوطنية للتنمية 2030، تسعى إلى أن تصبح مركزاً رئيسياً لإعادة تصدير السلع إلى الدول المجاورة، وهو ما يشكل فرصة واعدة للمنتجات الإيرانية ذات الجودة والأسعار التنافسية، خاصة لدخول أسواق مثل السعودية.

وأوضح عبد الخاني أن البنية التحتية للنقل البحري تدعم هذا التوجه، حيث ينشط حالياً خط الشحن البحري بين ميناء دير الإيراني وميناء الرويس القطري، إذ تدخل نحو 60 حاوية يومياً من السلع الإيرانية إلى قطر، مع إمكانية زيادة هذا الرقم من خلال التخطيط والتنسيق المناسبين.

