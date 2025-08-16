نمو ملحوظ في صادرات إيران إلى أرمينيا رغم التحديات الإقليمية

وقال "هيرفيك ياريجانيان" في تقييمه لنجاح اتفاقية التجارة الحرة بين إيران وأوراسيا بعد نحو ثلاثة أشهر من تطبيقها: ربما لم نحقق النتائج المرجوة من هذه الاتفاقية بسبب الحرب التي فرضها الکیان الصهيوني على إیران لكن يمكننا القول إن آليتها تتحرك في اتجاه إيجابي، وسنحقق بالتأكيد نتائج جيدة في ظل إرساء السلام والاستقرار.

واعتبر "ياريجانيان" أن زيادة إلمام ومعرفة رجال الأعمال الإيرانيين بمنطقة أوراسيا وآلياتها التجارية مسألة بالغة الأهمية لتعزيز الاستفادة من إمكانيات اتفاقية التجارة الحرة بين إيران وأوراسيا.

واقترح أن تقوم الحكومة بالتعاون مع غرفة التجارة الإيرانية وغرف التجارة المشتركة بين إيران وأرمينيا وكازاخستان وروسيا وأوزبكستان بعقد العديد من الندوات المستمرة والمخطط لها لتسريع عملية الحصول على النتيجة من هذه الاتفاقية.

وأكد أن الحل الآخر لنشاط قوي في هذا المجال هو أن تقوم الحكومة بإرسال واستقبال عدة وفود إلى هذه الدول حتى يمكن بناء العلاقات بشكل أسرع.

واعتبر أن أرمينيا هي القناة الرئيسية لإيران للوصول إلى السوق الروسية، وقال: بناء على ذلك، يجب علينا تحسين مستوى علاقاتنا وتجارتنا.

