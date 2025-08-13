تعيين حميد قنبري نائبًا للخارجية الايرانية للشؤون الاقتصادية

ووفقا لتقرير صادر عن وزارة الخارجية مساء الثلاثاء، فإن قنبري، الحاصل على شهادات في القانون والاقتصاد، عمل كخبير ومدير في البنك المركزي، وشغل مناصب عدّة، منها المدير العام للشؤون الدولية ورئيس قسم ائتمان العملات الأجنبية في البنك المركزي.

كما عيّن وزير الخارجية، علي رضا هدايت بور نائبًا للوزير لشؤون التعاون الثقافي ومنظمات المجتمع المدني في مركز الدبلوماسية العامة بالوزارة، وزهراء إرشادي مديرةً عامة لشؤون اميركا، وعلي رضا مير يوسفي نائبًا للوزير لشؤون وسائل الاعلام الاجنبية في مركز الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية.

شغلت زهراء إرشادي سابقًا منصب السفيرة ونائبة الممثل الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية في نيويورك. وشغل علي رضا مير يوسفي سابقًا منصب رئيس دائرة جنوب آسيا الثالثة بالخارجية، وكان علي رضا هدايت بور مستشارًا لوزير الخارجية.

