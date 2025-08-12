مسؤول إيراني: لتفعيل قدرات اتفاقية التجارة الحرة بين إيران والاتحاد الأوراسي

وأوضح دهنوي اليوم الثلاثاء خلال اجتماع للتعرف على قدرات اتفاقية التجارة الحرة مع أوراسيا في مجال المنتجات البتروكيميائية والصلب، قائلا : إن هذه الاتفاقية شملت إلغاء التعرفة الجمركية على 87% من السلع، وهو ما يحدث للمرة الأولى في إيران.

وأشار إلى، أن من المتوقع بأن ينشط القطاع الخاص الإيراني في أسواق أوراسيا؛ لافتا إلى أن هذه الأسواق توفر فرصا واعدة، وأن تقريرا أعدته المنظمة يحدد المنتجات التي يمكن زيادة صادراتها إلى تلك المنطقة.

من جانبها، صرحت القائمة بأعمال مدير مكتب الاتفاقيات التجارية في منظمة تنمية التجارة الإيرانية "إلهام حاجي كريمي" : إن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ يبشّر، في ظل توفر بيئة التعاون المشترك وعزم وإرادة مسؤولي الدول الأعضاء في الاتحاد وإيران، فضلا عن دعم اللجنة الاقتصادية الأوراسية، بإمكانية تحقيق نمو ملحوظ في حجم التجارة بين إيران والاتحاد الأوراسي في المستقبل القريب.

endNewsMessage1