الحكومة الإيرانية تقر مشروع إزالة أربعة أصفار من العملة الوطنية
معرف الأخبار : 1672305
صادقت الحكومة الإيرانية، خلال اجتماعها مساء الأحد، على مشروع قانون يقضي بإزالة أربعة أصفار من العملة الوطنية، في خطوة تهدف إلى إصلاح النظام النقدي وتقوية العملة.
وصادقت الحكومة في اجتماعها مساء اليوم الأحد على مشروع قانون إزالة أربعة أصفار من العملة الوطنية بأغلبية أصوات أعضائه بعد المناقشة والمراجعة.
كما نوقش في هذا الاجتماع موضوع زيادة صلاحيات المحافظين وتفويض بعض مهام وصلاحيات الأجهزة التنفيذية إلى الجهات المعنية على مستوى المحافظات.