الحكومة الإيرانية تقر مشروع إزالة أربعة أصفار من العملة الوطنية

وصادقت الحكومة في اجتماعها مساء اليوم الأحد على مشروع قانون إزالة أربعة أصفار من العملة الوطنية بأغلبية أصوات أعضائه بعد المناقشة والمراجعة.

كما نوقش في هذا الاجتماع موضوع زيادة صلاحيات المحافظين وتفويض بعض مهام وصلاحيات الأجهزة التنفيذية إلى الجهات المعنية على مستوى المحافظات.

