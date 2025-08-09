دعوة رسمية لمفاوضات إيران مع مجموعة العمل المالي بعد 6 سنوات

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا” بأن مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) وجهت دعوة رسمية إلى المسؤول الإيراني هادي خاني، الأمين العام للمجلس الأعلى للوقاية ومكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، للمشاركة في محادثات حضورية ستُعقد في العاصمة الإسبانية مدريد.

وتأتي هذه الدعوة بعد ست سنوات من الجمود، عقب تقديم إيران تقريراً حول إجراءاتها خلال العامين الماضيين، وبموجب موافقة مجمع تشخيص مصلحة النظام على تحويل “اتفاقية باليرمو” إلى قانون نافذ في مايو 2025، وهي إحدى الاتفاقيات الدولية الأربع الأساسية التي تؤكد عليها مجموعة العمل المالي.

وكانت إيران قد وقعت اتفاقية باليرمو عام 2000، لكنها لم تُصدق عليها إلا بعد سنوات من الجدل والاختلافات الداخلية، وهو الأمر الذي كان من أبرز العوائق أمام انضمام إيران إلى “إف إيه تي إف”.

ويُشار إلى أن عدم التصديق على اتفاقيتي “باليرمو” و”مكافحة تمويل الإرهاب” قد أعاق انضمام إيران إلى المجموعة، ما أدى إلى بقاء إيران ضمن القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي التي تتخذ إجراءات تقابليّة ضدها.

وكان رئيس البرلمان الإيراني السابق، مسعود بزشكيان، قد أكد في تصريحات سابقة أن إيران “لا خيار أمامها سوى حل ملف مجموعة العمل المالي من أجل رفع العقوبات المفروضة”.

ومن المتوقع أن تركز المفاوضات المقبلة على عودة العلاقات إلى طبيعتها، وتعليق الإجراءات التقابليّة، وتحسين الوضع المالي والاقتصادي لإيران من خلال رفع الحظر الدولي.

