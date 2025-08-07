إيران تعزز مكانتها العالمية في النقل البحري: شركة IRISL ترتقي إلى المركز الـ16 عالميا
في إنجاز جديد يعكس تنامي القدرات اللوجستية لإيران رغم العقوبات، صعدت شركة الملاحة البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية (IRISL) ثلاثة مراكز دفعة واحدة لتحتل المرتبة السادسة عشرة عالميًا في تصنيف "ألفالاينر"، بفضل توسعة أسطولها، وزيادة طاقتها الاستيعابية، وتطوير ممراتها الإقليمية والدولية، خصوصًا عبر ميناء جابهار.
وتكون الشركة الايرانية قد ارتقت ثلاثة مراكز لتحتل الموقع الـ 16 في اقل من بضعة اشهر وهو ما يشير الى التحسن اللافت للقدرات العملانية وزيادة الطاقة الاستيعابية لديها.
وشكلت زيادة طاقة TEU (وحدة عدد الحاويات) وتحسين الاسطول وتطوير الممرات اللوجستية الاقليمية والدولية ولا سيما عن طريق ميناء جابهار وتنفيذ برنامج التصليحات والتحديث الداخلي للسفن وزيادة الانتاجية العملانية رغم قيود العقوبات، اهم أسباب ارتقاء الشركة الايرانية للملاحة البحرية.