إيران تعزز مكانتها العالمية في النقل البحري: شركة IRISL ترتقي إلى المركز الـ16 عالميا

وتكون الشركة الايرانية قد ارتقت ثلاثة مراكز لتحتل الموقع الـ 16 في اقل من بضعة اشهر وهو ما يشير الى التحسن اللافت للقدرات العملانية وزيادة الطاقة الاستيعابية لديها.

وشكلت زيادة طاقة TEU (وحدة عدد الحاويات) وتحسين الاسطول وتطوير الممرات اللوجستية الاقليمية والدولية ولا سيما عن طريق ميناء جابهار وتنفيذ برنامج التصليحات والتحديث الداخلي للسفن وزيادة الانتاجية العملانية رغم قيود العقوبات، اهم أسباب ارتقاء الشركة الايرانية للملاحة البحرية.

