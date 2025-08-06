ايران وكازاخستان تتفقان على توسيع الترازيت عبر ممر الشمال-الجنوب

وقد التقت الوزيرة صادق التي ترافق النائب الاول لرئيس الجمهورية في زيارته الى كازاخستان، وزير النقل الكازاخستاني نورلان سورانبايوف.

وشددت صادق على اهمية توسيع الترانزيت ومشروعات البنية التحتية المشتركة مشيرة الى خارطة طريق المسار الشرقي لممر الشمال – الجنوب والتعاون مع الدول الاخرى ودعت الجانب الكازاخستاني للاسراع في تنفيذ وثيقة التعاون الموقعة بين البلدين.

واقترحت صياغة وثيقة شاملة لخمس سنوات لجميع قطاعات النقل، الأمر الذي حظي بترحيب سولانبايوف الذي قال ان لا قيود امام استقبال الرحلات الجوية الايرانية.

واتفق الوزيران على تشكيل لجنة مشتركة لصياغة وثائق التعاون وخارطة طريق شاملة بين ايران وكازاخستان تمهيدا لزيارة الرئيس الايراني الى استانة.

endNewsMessage1