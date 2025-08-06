إیران: استمرار إنتاج وتصدیر النفط خلال حرب الأیام الـ12 المفروضة
أكد المتحدث باسم لجنة الطاقة في مجلس الشورى الإسلامي، أن إيران واصلت إنتاج النفط الخام والسوائل الغازية وتصديرها دون انقطاع خلال حرب الأيام الـ12، مشيرًا إلى أن البلاد تحتفظ باحتياطات كافية من حوامل الطاقة لتلبية احتياجات الشتاء القادم.
وقال إسماعيل حسيني، للصحفيين عقب جلسة لجنة الطاقة التي شارك فيها وزير النفط وعدد من مدراء صناعة النفط أنه تم خلال الجلسة تقديم شرح حول انتاج وصادرات النفط الخام والسوائل الغازية وكذلك توفير الوقود لمحطات توليد الطاقة للشتاء المقبل واداء صناعة النفط في الحرب المفروضة الاخيرة.
واضاف ان الشرح المقدم في مجال تخزين انواع حوامل الطاقة قال ان البلاد تتمتع بمخزون جيد في هذا المجال خاصة لجهة توفير الوقود لمحطات الطاقة للشتاء المقبل.