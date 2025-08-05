"زمزم" الإيرانية تطلق مرحلة جديدة من التوسع الإقليمي بافتتاح خطوط إنتاج في سلطنة عُمان

أعلنت شركة "زمزم" الإيرانية للمشروبات الغازية عن بدء تشغيل ثلاث منشآت إنتاج جديدة في سلطنة عُمان، كجزء من خطة توسعية تهدف إلى تعزيز حضور منتجاتها في منطقة الخليج وشمال أفريقيا. وتأتي هذه الخطوة تحت شعار "من عُمان إلى العالم"، في إطار استراتيجية تركّز على التصنيع المباشر في الأسواق المستهدفة، بما يحقق مزيدًا من النمو في صادرات إيران غير النفطية.

ووفقًا لبيان صادر عن العلاقات العامة لشركة زمزم إيران، فقد شملت خطوط الإنتاج الجديدة تصنيع مشروبات زمزم بثلاث نكهات مختلفة، إلى جانب المياه المعدنية، ليتوفر بذلك 12 صنفًا من منتجات الشركة في السوق العُمانية. وقد لاقت هذه المنتجات إقبالًا واسعًا، إذ توزّع حاليًا في نحو 12 ألف متجر وسوبر ماركت في مختلف أنحاء السلطنة.

وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مسار توسع زمزم الإقليمي، وتأتي في سياق سياسة إنتاجية مدروسة تهدف إلى تقليص تصدير المواد الخام مثل المياه والطاقة، مقابل تعزيز التصنيع المحلي في الدول الصديقة.

من جانبه، صرّح مهدي صولي، المدير التنفيذي لهولدينغ الصناعات الغذائية "سينا"، بأن هذا التعاون مع الجانب العُماني يُعد شراكة استراتيجية طويلة الأمد، قائمة على فهم مشترك لمتطلبات السوق، وذات طابع تنموي. وأكد أن الاستثمار في خطوط الإنتاج داخل سلطنة عُمان سيسهم في تعزيز الحضور المستدام للمنتجات الإيرانية، مع دعم قدرات السلطنة كمركز تجاري لوجستي لإعادة تصدير المنتجات نحو قارة أفريقيا ودول أخرى في المنطقة.

وأضاف صولي أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية شاملة لزيادة القيمة المضافة عبر الانخراط الفعّال في سلاسل التوريد العالمية، مشددًا على أهمية التكامل الاقتصادي بين البلدين في تحقيق نمو متبادل، سواء في حجم التبادل التجاري أو في التقارب الثقافي والاجتماعي.

ويُنتظر أن تُنتج شركة زمزم في المرحلة المقبلة مشروبي "زيرو" و"دوغ آبعلي" في منشآتها بعُمان، بما يتماشى مع خطة الشركة لتلبية احتياجات المستهلك المحلي وتوسيع دائرة التصدير إلى دول الجوار، في خطوة من شأنها تعميق العلاقات الاقتصادية بين إيران وسلطنة عُمان، وتعزيز التكامل الإقليمي في قطاع الصناعات الغذائية.

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