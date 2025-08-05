إیران.. الطاقة المتجددة ستصل إلى 7000 میغاواط العام المقبل

وأوضح محسن طرز طالب أن هذه القدرة تتوزع على 1300 ميغاواط من الطاقة الشمسية، و400 ميغاواط من طاقة الرياح، و300 ميغاواط من الطاقة الكهرومائية، فيما يأتي الباقي من مصادر متجددة أخرى.

وأضاف أن من المتوقع أن تدخل بين 3500 و4000 ميغاواط إضافية من الطاقة المتجددة حيز التشغيل بحلول نهاية شهر سبتمبر، ما سيمثل طفرة في قدرات البلاد على مستوى الطاقات النظيفة.

وأشار طرز طالب إلى أن الحكومة وضعت هدفاً طموحاً يتمثل في الوصول إلى 30 ألف ميغاواط من الطاقة المتجددة بحلول نهاية فترة الحكومة الرابعة عشرة، مؤكداً أن التقديرات تشير إلى إمكانية تحقيق هذا الهدف ضمن رؤية عام 1407 هـ.ش (2028م)، شريطة توفير الموارد اللازمة، خاصة وأن المعدات متوفرة ولا توجد عوائق تقنية حالياً.

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