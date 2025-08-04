الصين ترفض مطالبات الولايات المتحدة بوقف شراء النفط الروسي والإيراني

ردت وزارة الخارجية الصينية على تهديدات أمريكية بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100%، مؤكدة أن الإكراه لن ينجح، وأن الصين ستضمن دائمًا أمنها الطاقوي وسيادتها الوطنية. جاء ذلك عقب محادثات تجارية في ستوكهولم بين واشنطن وبكين.

الرد الصيني جاء في وقت تبدي فيه الدولتان تفاؤلًا بإمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري. لكن بكين رفضت التراجع عن شراء النفط من روسيا وإيران، مؤكدة أنه إمداد استراتيجي لا يمكن التخلي عنه، خاصة في ظل الأسعار المخفضة.

وزير الخزانة الأمريكي وصف الصينيين بأنهم "مفاوضون أقوياء"، لكنه أعرب عن أمل في التوصل لاتفاق. في المقابل، يرى محللون أن بكين لا تتوقع تنفيذ التهديدات الأمريكية فعليًا، وتستخدم الملف كورقة ضغط في المفاوضات.

الصين تُعد أكبر مستورد للنفط الإيراني، كما تشتري كميات كبيرة من النفط الروسي، الأمر الذي ترى فيه واشنطن دعمًا غير مباشر لحرب موسكو في أوكرانيا.

من جهته، صعّد الكونغرس الأمريكي لهجته، حيث يسعى نواب جمهوريون، بدعم واسع، إلى تمرير قانون يسمح بفرض رسوم تصل إلى 500% على أي دولة تشتري النفط أو الغاز من روسيا، وعلى رأسها الصين والهند.

ورغم هذه التهديدات، تؤكد الصين والهند أن علاقاتهما مع روسيا "ثابتة واستراتيجية"، وترفضان الانصياع للضغوط الأمريكية.

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